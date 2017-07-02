Китайцы планируют построить на Львовщине "зеленую" электростанцию

Китайское предприятие Shandong Qingneng Power Co., Ltd планирует построить тепловую электростанцию в городе Добромиль Старосамборского района Львовской области.

Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

"Мы заинтересованы развивать тепловую энергетику, поскольку с увеличением объемов инвестирования, предприятия области нуждаются в увеличении ресурсов", - подчеркнул глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Представитель предприятия Ванг Ифенг сообщил, что инвесторы заинтересованы в том, чтобы построить тепловую электростанцию на территории Львовской области, используя ресурс "Укрлесхолдинга", который специализируется на обработке древесины.

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С помощью необходимого оборудования китайцы превратят остатки от обработки древесины в так называемую "зеленую" энергию с ее последующим запуском в сеть.