Китайцы планируют построить на Львовщине "зеленую" электростанцию
С помощью необходимого оборудования китайцы превратят остатки от обработки древесины в так называемую "зеленую" энергию с ее последующим запуском в сеть.
Китайское предприятие Shandong Qingneng Power Co., Ltd планирует построить тепловую электростанцию в городе Добромиль Старосамборского района Львовской области.
Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.
"Мы заинтересованы развивать тепловую энергетику, поскольку с увеличением объемов инвестирования, предприятия области нуждаются в увеличении ресурсов", - подчеркнул глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.
Представитель предприятия Ванг Ифенг сообщил, что инвесторы заинтересованы в том, чтобы построить тепловую электростанцию на территории Львовской области, используя ресурс "Укрлесхолдинга", который специализируется на обработке древесины.
Читайте такжеНа Львовщине в этом году появятся 6 станций возобновляемой энергетики
С помощью необходимого оборудования китайцы превратят остатки от обработки древесины в так называемую "зеленую" энергию с ее последующим запуском в сеть.