Покупка 5 госпакетов облэнерго не пополнит значительно бюджет

Покупка 5 из 6 государственных пакетов акций энергоснабжающих компаний может быть осуществлена по согласованному сценарию и не принесет значительной суммы в Государственный бюджет.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил старший аналитик инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, речь, в частности, идет о государственных долях в компаниях ОАО «Львовоблэнерго» ОАО «Полтаваоблэнерго», ОАО «Прикарпатьеоблэнерго, ОАО «Сумыоблэнерго», ОАО «Черниговоблэнерго», которые контролируются группами «Приват» и «Энергетический стандарт».

«Есть мнение, которое, в частности, было публично заявлено Григоришиным (Константин ГРИГОРИШИН – владелец группы «Энергетический стандарт» - УНИАН) о том, что «Энергетический стандарт и «Приват» готовы выступить консолидировано при покупке этих пакетов. Если допускать консолидированный сценарий, то в итоге государство вряд ли получит за эти пакеты цену намного выше стартовой», - сказал аналитик.

В то же время С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ отметил, что дальнейшее затягивание с реализацией госпакетов в указанных облэнерго на фоне фактического отсутствия влияния государства на деятельность этих компаний, нецелесообразно.

«Учитывая то, что в этих компаниях уже давно не могут состояться собрания акционеров, и государство, как следствие, не может получить свои дивиденды, дальнейшее удержание этих пакетов бессмысленно. Поэтому следует продавать, пусть даже по низкой цене», - сказал он.

Старший аналитик выразил сомнение в том, что государственный пакет ОАО «Одессаоблэнерго», где существует корпоративный конфликт между VS Energy и группой «Финансы и кредит», будет вообще реализован.

«VS Energy контролирует ситуацию в «Одессаоблэнерго», и мотивов для покупки дополнительного пакета у компании нет», - сказал аналитик, отметив при этом, что мотивация российской группы еще более уменьшится в случае утверждения итогов дополнительной эмиссии уставного фонда, которая может фактически свести на ноль влияние на компанию как со стороны государства, так и группы «Финансы и кредит».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует в апреле-мае выставить на фондовые торги государственные пакеты 6 облэнерго. По словам начальника департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов ФГИ Юрия ЯКОВЛЕВА, в апреле на торги планируется выставить 3 пакете, столько же – в мае. При этом он не уточнил очередность их реализации, отметив, что официальная информация об этом будет обнародована в издании «Ведомости приватизации» в среду 18 марта.

Справка УНИАН. Приказом от 27 февраля №310 ФГИ возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 шт. номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом фонда в мае 2008 года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако, в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.