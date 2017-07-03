Украина за полгода увеличила импорт газа в 2,3 раза

Импорт природного газа в Украину за январь-июнь 2017 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млрд куб. м, сообщает пресс-служба нового оператора газотранспортной системы Украины – компании «Магистральные газопроводы Украины».

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Согласно сообщению, по состоянию на 3 июля Украина уже 584 дня не импортирует газ из России.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. В прошлом году «голубое» топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.