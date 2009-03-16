Задержание Шепитько, растаможившиго газ для НАК, незаконно

Сегодня, 16 марта, Шевченковский районный суд г. Киева признал незаконным задержание заместителя начальника отдела таможенного оформления Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины Тараса ШЕПИТЬКО, который растаможил газ для НАК "Нафтогаз Украины" (речь идет о спорных 11 млрд. кубометров газа, на которые претендует также компания "РосУкрЭнерго" – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Адвокатского объединения «Бриарей», суд удовлетворил жалобу адвоката Алексея ЛЕВЧЕНКО, который защищает Т.ШЕПИТЬКО.

Обосновывая свое решение, сообщают в пресс-службе АО «Бриарей», судья отметил, что Т.ШЕПИТЬКО задержали в помещении Следственного управления СБУ на основании того, что «на ШЕПИТЬКО Т.В. указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление». Именно так написал в протоколе задержания сотрудник СБУ В.ВЕРГЕЛЕС. Вместе с тем, отмечают в адвокатском объединении, в материалах дела отсутствуют какие-либо объяснения очевидцев, которые указали бы на задержанного как на лицо, причастное к незаконному завладению чужим имуществом на сумму 7 млрд. 499 млн. 779 тыс. 423, 42 гривни. Не было и материалов, которые давали бы следователю основания подозревать таможенника в совершении преступления, или в том, что он пытается помешать проведению следствия.

Именно поэтому, отмечают в АО, суд постановил: признать незаконным задержание по протоколу от 3 марта 2009 года ШЕПИТЬКО Тараса Владимировича по уголовному делу №457 как подозреваемого.

После судебного заседания адвокат А.ЛЕВЧЕНКО сообщил, что последующие действия против служебных лиц, виновных в незаконном задержании его подзащитного, будут совершены в зависимости от желания самого Т.ШЕПИТЬКО. В частности, адвокат не исключил, что Т.ШЕПИТЬКО потребует подать иск в суд о взыскании морального ущерба, или обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые двое суток незаконно удерживали его в камере изолятора временного задержания.

Как сообщал УНИАН, следственное управление СБУ 2 марта 2009 г. возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. в результате злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО.

5 марта Т.ШЕПИТЬКО был освобожден из-под стражи на основании постановления Шевченковского районного суда Киева о прекращении действий по данному уголовному делу, которое было вынесено 4 марта т.г.