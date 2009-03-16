Проведение конференции по ГТС невыгодно для РФ
"Базовый сценарий не российский"
Эксперты
Эксперты по энергетическим вопросам считают, что проведение Международной конференции по вопросу финансирования модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), которая состоится 23 марта в Брюсселе, невыгодно для России.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ и руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Факт проведения конференции 23 марта в Брюсселе не очень устраивает российскую сторону, поскольку там базовый сценарий не российский», – сказал М.ГОНЧАР.
При этом он добавил: «Россия ведет свой сценарий, отличный от европейского, и чего не хочет Россия – это повторения словацкого варианта 2001 года, когда национальная нефтегазовая компания Словакии оказалась, в конце концов, под контролем немцев и французов, и «Газпром» оказался на обочине».
«Бизнес-план, который будет выноситься на эту конференцию… так или иначе является серьезным толчком для той дискуссии, которая, с моей точки зрения, может состоятся в Брюсселе на следующей неделе. И именно этого, с моей точки зрения, опасаются россияне. Почему? Потому что совершенно очевидно, что экономическая окупаемость альтернативных газотранспортных проектов, таких как «Северный поток» и «Южный поток», сегодня может быть подвергнута сомнению и, прежде всего, экономическому сомнению», – сказал А.НАРБУТ.
Как сообщал УНАИН, 23 марта в Брюсселе состоится конференция по вопросу модернизации газотранспортной системы Украины.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ заявил, что Украина заинтересована в привлечении Чехии, которая председательствует в Европейском Союзе, к участию в международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.
По словам вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, Россия дала предварительное согласие на участие в конференции. «По предварительной информации, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО собирается принять участие в этой конференции», - сказал он, отметив, что эта информация получена от Европейской комиссии.
Министр отметил, что в ходе конференции будет рассмотрен бизнес-план, разработанный НАК «Нафтогаз Украины», включающий ряд проектов по привлечению инвестиций для модернизации ГТС.
Он отметил, что ключевыми финансовыми организациями для модернизации украинской ГТС на сегодняшний день являются Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.
Вместе с тем, предполагается привлечение инвестиций и от частных компаний.
Он также отметил, что эта конференция станет своего рода тестом относительно того, какой интерес модернизация украинской ГТС вызывает у международных финансовых организаций и частных компаний.
Кроме того, он подчеркнул, что в ходе конференции планируется подписать совместный документ, в котором будут определены рамки и условия привлечения инвестиций.
Министр также сообщил, что участие в этой конференции планирует принять премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.