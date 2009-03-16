Проведение конференции по ГТС невыгодно для РФ

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Эксперты по энергетическим вопросам считают, что проведение Международной конференции по вопросу финансирования модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), которая состоится 23 марта в Брюсселе, невыгодно для России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ и руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Факт проведения конференции 23 марта в Брюсселе не очень устраивает российскую сторону, поскольку там базовый сценарий не российский», – сказал М.ГОНЧАР.

При этом он добавил: «Россия ведет свой сценарий, отличный от европейского, и чего не хочет Россия – это повторения словацкого варианта 2001 года, когда национальная нефтегазовая компания Словакии оказалась, в конце концов, под контролем немцев и французов, и «Газпром» оказался на обочине».

«Бизнес-план, который будет выноситься на эту конференцию… так или иначе является серьезным толчком для той дискуссии, которая, с моей точки зрения, может состоятся в Брюсселе на следующей неделе. И именно этого, с моей точки зрения, опасаются россияне. Почему? Потому что совершенно очевидно, что экономическая окупаемость альтернативных газотранспортных проектов, таких как «Северный поток» и «Южный поток», сегодня может быть подвергнута сомнению и, прежде всего, экономическому сомнению», – сказал А.НАРБУТ.

Как сообщал УНАИН, 23 марта в Брюсселе состоится конференция по вопросу модернизации газотранспортной системы Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ заявил, что Украина заинтересована в привлечении Чехии, которая председательствует в Европейском Союзе, к участию в международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

По словам вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, Россия дала предварительное согласие на участие в конференции. «По предварительной информации, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО собирается принять участие в этой конференции», - сказал он, отметив, что эта информация получена от Европейской комиссии.

Министр отметил, что в ходе конференции будет рассмотрен бизнес-план, разработанный НАК «Нафтогаз Украины», включающий ряд проектов по привлечению инвестиций для модернизации ГТС.

Он отметил, что ключевыми финансовыми организациями для модернизации украинской ГТС на сегодняшний день являются Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Вместе с тем, предполагается привлечение инвестиций и от частных компаний.

Он также отметил, что эта конференция станет своего рода тестом относительно того, какой интерес модернизация украинской ГТС вызывает у международных финансовых организаций и частных компаний.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе конференции планируется подписать совместный документ, в котором будут определены рамки и условия привлечения инвестиций.

Министр также сообщил, что участие в этой конференции планирует принять премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.