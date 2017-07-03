Транзит российского газа через Украину вырос на 21%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-июнь 2017 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45,7 млрд куб. м, сообщает пресс-служба нового оператора газотранспортной системы Украины – компании «Магистральные газопроводы Украины».

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Согласно сообщению, при сохранении такой динамики роста транспортировки российского газа через территорию Украины в страны ЕС ожидается, что до конца 2017 года транзит газа достигнет 90 млрд куб. м.

«Кибератака на прошлой неделе никак не повлияла на работу газотранспортной системы Украины», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

За 5 месяцев 2017 года транзит газа вырос на 21,8% - до 38,3 млрд куб. м.

27-29 июня на компьютерные системы многих украинских пользователей, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры была совершена кибератака вирусом Petya.A, целью которой являлось вымогательство денег в обмен на восстановление закодированных вирусом данных. В тоже время в СБУ сообщили, что эта атака возможно была произведена с территории России или оккупированного Донбасса, также ряд экспертов отметили, что настоящей ее целью было изучение стойкости к киберугрозам и ослабление украинской экономики.