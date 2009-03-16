Добыча газа в январе-феврале увеличилась на 6,2%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-феврале увеличили добычу природного газа на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 3,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-феврале добыча нефти в Украине сократилась на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 0,479 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-феврале сократилась на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 171 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 9,7% – до 133 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2005 годом, - до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».