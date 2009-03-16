Ющенко и Тимошенко договорились "подружиться" из-за ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планируют вместе принять участие в донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Сегодня они договорились о том, что они дружно будут отстаивать согласованную позицию на переговорах (относительно модернизации украинской ГТС – УНИАН) как с представителями Европейской комиссии, так и с руководством других государств и международных финансовых структур», - сказал А.ШЛАПАК.

Он напомнил, что и В.ЮЩЕНКО, и Ю.ТИМОШЕНКО запланировали на протяжении этой недели визиты в Брюссель, где они проведут переговоры с руководством Европейского Союза и политическими лидерами других стран.

Также они дали согласие принять участие 23 марта в пресс-конференции, которая состоится по итогам донорской конференции.

По словам А.ШЛАПАКА, помешать этому может лишь уровень представительства Еврокомиссии на данной конференции.

«Помешать этому могут какие-то рабочие переговоры, которые сегодня ведутся с европейской стороной, поскольку, если поедет Президент, то, безусловно, хотелось бы видеть на конференции и наивысшее руководство Европейского Союза», - сказал А.ШЛАПАК.

Также он сообщил, что сегодня было принято решение сформировать переговорную группу, которая с завтрашнего дня начнет окончательное согласование совместной декларации, которая должна быть принята по результатам этой конференции. В состав группы войдут заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, заместитель министра топлива и энергетики Сергей ПАВЛУША, и.о. председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, представитель Секретариата Президента Богдан СОКОЛОВСКИЙ и другие.

«Украина рассчитывает на то, что это будет серьезный публичный диалог между Украиной и ЕС и другими международными финансовыми партнерами, которые согласятся присоединиться (к проекту модернизации украинской ГТС – УНИАН)», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что результатом конференции должны стать шаги, которые приведут к существенному повышению качества услуг, которые предоставляет Украина как транзитер российского газа в Европу.