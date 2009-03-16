Производство бензина в январе-феврале сократилось на 1%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-феврале сократили производство автомобильного бензина на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,527 млн. тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 39,1% - до 0,580 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство топочного мазута в Украине в январе-феврале увеличилось на 26,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,449 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкомстата, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута в Украине в 2008 году сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.