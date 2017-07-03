Китайская и чешская компании планируют реализовать на Житомирщине проект в сфере "малой" энергетики - облсовет

Китайская и чешская компании планируют реализовать на Житомирщине проект в области «малой» энергетики, сообщает пресс-служба Житомирского областного совета. Как отмечается в сообщении, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма встретился с представителями китайской и чешской компаниями-подрядчиками.

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Во время встречи Ширма заверил иностранных инвесторов, что областная власть готова поддерживать компании, которые желают реализовывать энергоэффективные проекты на территории области.

«Областная власть заинтересована в строительстве такой ТЭС и с нашей стороны будет поддержка этого проекта. Если будут возникать проблемные или спорные вопросы, то сможем помочь в их решении. В нашей области реализуется много проектов с иностранным капиталом, и власть регулярно встречается с инвесторами, чтобы узнать об их проблемах, возникающих во время реализации проектов, и оперативно их решить», - подчеркнул Ширма.

В свою очередь, представители компании отметили, что внедрение данного проекта будет способствовать реализации Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года и позволит увеличить производство «зеленой» энергии. Также реализация проекта будет стимулировать привлечение инвестиций в сектор производства электроэнергии на Житомирщине.

Напомним, компании Хi'an Shaangu Power Co, Ltd (Китай) и EKOL (Чехия) являются известными на мировом рынке подрядчиками и имеют значительный опыт работы - от подготовки контрактов на оказание услуг по проектированию, поставке и помощи на рабочем участке и осуществление всего комплекса работ по проектированию, материально-технического снабжения и строительства - контрактов «под ключ».