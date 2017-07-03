Total потратит не менее миллиарда долларов на добычу газа в Иране

Французская нефтегазовая компания Total подписала контракт с Ираном на участие в разработке газового месторождения Южный Парс, передает Би-би-си. Ожидается, что первые инвестиции французской компании составят около миллиарда долларов - и это первые после снятия санкций крупные инвестиции со стороны Запада в энергетический сектор Ирана.

Читайте такжеИран хочет увеличить поставки газа в ТурциюСоглашение о разработке 11-й фазы месторождения Южный Парс, которое является крупнейшим газовым месторождением в мире, со стороны Тегерана подписала Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company). Еще один участник проекта - китайская China National Petroleum Corporation (CNPC).

В соответствии с договором, французская компания получает 50,1% в проекте, CNPC - 30%, а Иран - оставшиеся 19,9%.

Стоимость разработки 11-й фазы (участка) месторождения оценивается в $4 млрд, проектная мощность месторождения - почти 2 млрд кубических футов (56,6 млн кубических метров) газа в сутки или около 400 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Начало промышленной эксплуатации месторождения намечено на 2020 год.

Южный Парс - это северная (иранская) часть гигантского газового месторождения (Северный/Южный Парс), которая расположена в Персидском заливе к северо-востоку от Катара. На долю Южного Парса приходятся 8% мировых запасов газа и 50% суммарных запасов газа Ирана.

Южный Парс занимает площадь 3700 кв. км, власти Ирана поделили его на 28 участков (фаз). Разработкой второй и третьей фазы занимается российский "Газпром" - вместе с французской Total и малазийской Petronas.

В конце 2000-х годов Total долгое время оставалась единственной из крупных западных корпораций, готовых инвестировать в иранский газ. Однако в середине 2008 года французская компания заявила, что выходит из проекта по разработке газовых месторождений на юге Ирана из-за высоких политических рисков.

В январе прошлого года США и ЕС сняли санкции в отношении Ирана после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о выполнении Тегераном всех условий, касающихся демонтажа ядерной программы.

В конце февраля, спустя год после "ядерной сделки", было объявлено о новых санкциях со стороны США против Ирана. Под новые американские санкции попали восемь иранских компаний из-за деятельности, которую американские власти считают связанной с терроризмом. Еще против 17 компаний были приняты ограничительные меры из-за их участия в разработке и производстве баллистических ракет.