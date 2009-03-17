Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставить квоты на добычу нефти без изменений, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

Решение не увеличивать квот на добычу нефти ОПЕК приняла в воскресенье на заседании в Вене.

Оптимизма игрокам на рынке энергоносителей добавило выступление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, заявившего в воскресенье, что Америка уже видит "зеленые ростки" экономического возрождения.

"Если мировая экономика стабилизируется, мы увидим, как стабилизируется спрос на нефтепродукты", - сказал агентству владелец нефтяной компании Lipow Oil Associates Энди Липоу (Andy Lipow).

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,10 доллара - до 47,35 долларов за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,95 доллара - до 43,98 долларов за баррель.