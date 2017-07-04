Трамп планирует призвать европейских союзников покупать газ у США, а не в России - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля планирует призвать озабоченных энергетической зависимостью от России восточноевропейских лидеров воспользоваться ростом поставок природного газа из Соединенных Штатов, как сообщает "Радио свобода".

США недавно начали экспорт газа в Польшу, и Трамп в этой стране расскажет о желании содействовать американским компаниям в скорейших поставках газа в Центральную и Восточную Европу.

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На протяжении последних лет Москва сократила поставки газа зимой из-за противоречий с соседними странами, и это побудило государства региона искать более безопасные источники энергии.

Соединенные Штаты могут начать активный газовый экспорт в Европу через успех так называемой «сланцевой революции», которая позволила нарастить поставки газа и сделать его дешевле. На прошлой неделе Трамп провозгласил начало «золотой эры» производства энергии в США, что позволит стране реализовать политику «энергетического доминирования» через экспорт в Европу и Азию.