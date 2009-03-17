Правительство поддержит угольщиков

Кабинет Министров Украины постановлением № 196 от 16 марта 2009 года утвердил Порядок использования в 2009 году 35 млн. грн. Стабилизационного фонда, предусмотренных для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов по строительству и техническому переоснащению угле- и торфодобывающих предприятий.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Согласно постановлению правительства, бюджетные средства направляются угле- и торфодобывающим предприятиям государственной формы собственности или хозяйственным обществам по добыче угля, 100% акций которых принадлежит государству, независимо от того, какой орган осуществляет полномочия собственника государственного имущества угледобывающих предприятий, а также государственному предприятию “Дирекция по строительству объектов”.

Перечень объектов и предприятий и объемы финансирования по отмеченным направлениям утверждаются Кабинетом Министров Украины по предоставлению Минуглепрома, согласованным с Минэкономики и Минфином.

В то же время правительство отмечает, что бюджетные средства не будут выделяться субъектам ведения хозяйства, которые признаны банкротами, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, проводится санация или которые ликвидируются.

Бюджетные средства, которые не будут использованы по состоянию на 27 декабря бюджетного года, подлежат возвращению в Специальный фонд.