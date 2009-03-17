Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале увеличили добычу природного газа на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млрд. 674,3 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,9% – до 3 млрд. 351,6 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В феврале украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 3,7%, по сравнению с февралем 2008 года, до 1 млрд. 742,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 2,6% – до 1 млрд. 588,4 млн. куб. м.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале сократили добычу нефти и газового конденсата на 8% или на 57,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 662,8 тыс. тонн. В том числе, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-феврале сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 7,5% или на 40,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 612,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2% или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м. Добыча нефти и газового конденсата снизилась за минувший год на 4,7% или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, - до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В том числе, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2% или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».