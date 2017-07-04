Компании из группы "Нафтогаза" выдали лицензию на поставки газа населению

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) выдала лицензию «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Укрианы», которая входит в состав активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», на поставки природного газа конечным потребителям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа: … ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, основной деятельностью «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» является торговля газом через местные (локальные) трубопроводы. Учредителем компании является дочерняя структура НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале апреля «Нафтогаз» обратился в НКРЭКУ и Антимонопольный комитет с просьбой устранить необоснованную монополию группы компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF, которая занимает значительную долю на рынке распределения и поставок природного газа конечным потребителям.

Согласно позиции холдинга, большинство компаний-поставщиков газа (так называемые «облгаз-сбыты») принадлежат группе Group DF и являются ненужными посредниками на рынке газа для населения, поскольку они не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей.

Также в госхолдинге заявляли, что «Нафтогаз» готов самостоятельно (без помощи облгаз-сбытов) реализовать свой газ конечным потребителям.

Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

НАК «Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем газа по импортному направлению, а также у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Согласно Порядку специальных обязательств, которые возложены на госхолдинг Кабмином, «Нафтогаз» обязан продавать купленный газ облгаз-сбытам. Таким образом, «Нафтогаз» не имеет доступа на рынок розничных продаж газа для нужд населения.