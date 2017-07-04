Международный арбитраж начал рассмотрение иска "Укрнафты" против России из-за захвата АЗС в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск крупнейшей нефтедобывающей компании в Украине - «Укрнафты» - против Российской Федерации по делу об утрате компанией своей сети АЗС на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году. Об этом говорится в сообщении суда.

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Согласно сообщению, вместе с иском «Укрнафты» суд также начал рассмотрение иска к России другой украинской компании – «Стабил».

Отмечается, что оба дела были начаты истцами 3 июня 2015 года. При этом компании основывались на том, что Россия нарушила условия Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора.

«Истцы заявляют, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций», - говорится в сообщении суда.

Как сообщал УНИАН, в середине января 2016 года «Укрнафта»обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России в связи с потерей своей сети автозаправочных станций (14 АЗС) вследствие аннексии Крыма в марте 2014 года.

По информации компании, основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Российской Федерацией 1998 года, в соответствии с которым каждая из сторон приняла на себя обязательства не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.