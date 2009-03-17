«Нафтогаз» пополняет бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-феврале увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 6,049 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-феврале т.г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 86,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7 млрд. 347,5 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 7 млрд. 144,9 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.