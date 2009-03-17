Россия сокращает добычу газа

Объем добычи нефти в РФ, включая газовый конденсат, в январе-феврале 2009 года упал на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года и составил 78,2 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат) РФ.

Добыча газа в России за 2 месяца текущего года снизилась на 12,2% по сравнению с январем-февралем 2008 года и достигла 105 млрд кубометров.

Первичная переработка нефти в РФ в январе-феврале составила 37,9 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.

По данным Росстата, объем выпуска автомобильных бензинов в России за 2 месяца 2009 года достиг 6 млн тонн (100,3% от января-февраля 2008 года). Производство дизельного топлива составило 11,2 млн тонн (97,7%). Российскими нефтеперерабатывающими заводами было выпущено 10,8 млн тонн топочного мазута (96,1%).