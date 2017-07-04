Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40%

Украина в январе-мае 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 40,6% - до 2,619 млрд кВт-ч.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 5 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 52,4% электроэнергии, что составило 1,37 млрд кВт-ч, в Молдову – 0,56 млрд кВт-ч (21,5%), в Польшу – 0,53 млрд кВт-ч (20,2%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в мае увеличился по сравнению с маем 2016 года в 2 раза - до 0,608 млрд кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 млрд кВт-ч.