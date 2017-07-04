"Нафтогаз" и "Газпром" на нейтральной территории пытаются договорится по решению Стокгольмского арбитража

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» и российский газовый монополист «Газпром» проводят переговоры по решению Стокгольмского арбитража, которое было принято по результатам рассмотрения спора между компаниями по контракту на закупку газа на период 2009-2019 годов, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Нафтогаз Украины» и «Газпром» во исполнение отдельного решения арбитража проводят серию переговоров в попытке прийти к согласию относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное решение арбитража содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные «Нафтогазом», а также цена, которая должна применяться к любым объемам газа, полученным «Нафтогазом», но не оплаченным в полном объеме.

«Если в ходе переговоров «Нафтогаз» и «Газпром» не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».