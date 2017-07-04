В "Укртрансгазе" назвали преимущества украинской ГТС по сравнению с обходными проектами России

Украинская газотранспортная система (ГТС) может обеспечивать транзит природного газа из России в страны Европейского Союза и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины. Кроме того, ее работа является более надежной и прозрачной по сравнению с газопроводами «Турецкий поток», «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», которые строятся (или уже построены) Россией в обход территории Украины.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба госкомпании - оператора газотранспортной системы - «Укртрансгаз».

«ГТС Украины имеет ряд конкурентных преимуществ по сравнению с действующими и перспективными газопроводами, которые проходят в обход Украины. Во-первых, это связано с тем, что все газопроводы Украины проходят по суше, что способствует оперативному доступу технологических служб «Укртрансгаза» к какой-либо части ГТС для выполнения регламентных и аварийных работ», - отметили в пресс-службе, добавив, что большая часть газопроводов «Северный поток - 1», «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» находятся под водой, что значительно усложняет проведение ремонтных и аварийных работ, а также требует использования специального оборудования. Развертывание этого оборудования в морских условиях требует гораздо больше времени, чем в случае аварии на суше, отметили в пресс-службе.

«Вторым преимуществом украинской ГТС является высокая гибкость, что позволяет обществу («Укртрансгазу» - УНИАН) обеспечивать надежный транзит природного газа даже при условии полной остановки одного из магистральных газопроводов. В истории Украины не было ни единого случая остановки транзита по вине украинского оператора ГТС», - отмечается в сообщении.

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По информации "Укртрансгаза", украинская ГТС способна обеспечить транспортировку газа к западной границе Украины в диапазоне колебания до 250 млн куб. м в сутки. При этом, в 2013-2017 годах максимальное увеличение суточных объемов транспортировки газа по контракту с «Газпромом» составляло 21-47 млн куб. м в сутки, а максимальное уменьшение – 32-51 млн куб. м в сутки.

Также отмечается, что продолжительность выхода ГТС на нужный режим работы, в зависимости от условий, может составлять от 4 до 6 часов.

«Третьим преимуществом украинской ГТС является наличие мощной системы подземных хранилищ газа (ПХГ), которая состоит из 13 хранилищ общей мощностью 31,95 млрд куб. м, из которых в состав «Укртрансгаза» входит 12 ПХГ мощностью 30,95 млрд куб. м», - сообщили в пресс-службе, добавив, что одно хранилище («Вергунское», мощностью 0,4 млрд куб. м) осталось на временно оккупированной территории Донбасса, а, кроме того, на балансе «Черноморнефтегаза» находилось Глебовское хранилище (вмещает 1 млрд куб. м), которое осталось в оккупированном Крыму.

По данным «Укртрансгаза», основные мощности по хранению (25,32 млрд куб. м) расположены на западе Украины.

«Такой комплекс газохранилищ делает ГТС Украины еще более гибкой и надежной. Также украинские ПХГ в случае резкого похолодания в Европе способны на протяжении суток обеспечить необходимые объемы газа в зависимости от текущих возможностей отбора (до 250 млн куб. м в сутки)», - сообщили в компании.

Также в «Укртрансгазе» отметили, что уровень загрузки ПХГ в последние годы не превышал 17 млрд куб. м (из почти 32 млрд куб. м доступных). Таким образом, свободные мощности составляют более 14 млрд куб. м.

«Эти свободные объемы могут использоваться европейскими энергетическим компаниями для хранения природного газа в Украине с целью его дальнейшей транспортировки в страны ЕС», - сообщили в пресс-службе, добавив, что еще одним важным преимуществом работы украинской ГТС является прозрачность, поскольку «Уктрансгаз» публикует ежедневную информацию о работе системы на корпоративном ресурсе – платформе прозрачности LIVE (http://utg.ua/live), а также передает данные в Европейскую ассоциацию операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

«Общество («Укртрансгаз» - УНИАН) предоставляет данные о закачке и отборе газа в/из ПХГ в Gas Infrastructure Europe (информационный ресурс о работе газовой инфраструктуры стран ЕС – УНИАН) с целью их дальнейшей публикации на платформе прозрачности AGSI. Такая политика делает украинскую ГТС и систему ПХГ значительно прозрачнее, чем деятельность «Газпрома», - заявили в украинской компании.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 млрд куб. м.

Действующий контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года. В конце мая 2017 года глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину может быть снижен до 15 млрд куб. м газа в год.

На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, который будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это «Северный поток - 2», который идет по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» - по дну Черного моря. "Газпром" также намерен увеличить прокачки газа через действующий "Северный поток - 1".

В середине мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что правительство Украины принимает все меры для того, чтобы не допустить строительства обходных газопроводов.