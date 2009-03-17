Тимошенко: Госрезерв накопил 3,5 млн. т энергетического угля

На сегодняшний день в государственном резерве энергетического угля уже накоплено 3,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Харьковской облгосадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«На эту минуту мы уже 3,5 млн. тонн энергетического угля имеем в резерве, и мы будем увеличивать государственный резерв до того времени, пока он не будет составлять 5 млн. тонн. Это то, что мы наметили, и мы это сделаем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что зарплата шахтерам и всем работникам отрасли задерживаться не будет, она будет выплачиваться «день в день, час в час».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года в ходе правительственного заседания премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении создать госрезерв энергетического угля, который будет финансироваться за счет средств Стабилизационного фонда. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Мы сейчас из Стабилизационного фонда будем финансировать… создание государственного резерва энергетического угля и будем делать так, что вся оплата будет идти с Энергорынка, в первую очередь на государственный энергетический уголь, на энергетический уголь частных шахт, которые платят налоги и нормально себя ведут с трудовыми коллективами, на заработную плату энергетикам».

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, Украина в январе-феврале сократила добычу угля на 10,5% – до 11,8 млн. тонн. Предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. добыли 6 млн. 767,851 тыс. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 1 млн. 612,353 тыс. тонн, энергетического – 5 млн. 155,498 тыс. тонн.