«Нафтогаз» передал в Кабмин баланс газа на этот год

На основании утвержденного Кабинетом министров Украины финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» подготовила и, по предоставлению Министерства топлива и энергетики Украины, передала на рассмотрение КМУ баланс потребления природного газа в Украине на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

В сообщении отмечается, что, согласно расчетам специалистов компании, общее потребление газа на протяжении года будет составлять 55,9 млрд. куб. м. Из них поступление импортного газа должно составлять 33 млрд. куб. м; газ собственной добычи – 20,6 млрд. куб. м. Остальные потребности потребителей Украины будут обеспечены за счет газа, который находится в подземных хранилищах газа.

Для потребностей населения предусмотрена поставка 17,8 млрд. куб. м газа, предприятиям ТКЭ – 10,5 млрд. куб. м, бюджетным организациям – 1,05 млрд. куб. м, предприятиям промышленности – 19,3 млрд. куб. м газа.

Также компания отмечает, что практически завершила договорную компанию по поставкам газа предприятиям промышленности. Все поставки газа от НАК «Нафтогаз Украины» и дочерней компании «Газ Украины» осуществляются по прямым договорам непосредственно с потребителями и региональными предприятиями по транспортировке и поставкам газа (обл- и горгазами).