Топливный рынок озадачен потреблением нефтепродуктов

Снижение потребления нефтепродуктов в январе-феврале текущего года является главной проблемой топливного рынка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» (г. Киев) Сергей КУЮН, сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, в январе-феврале текущего года в Украине наблюдается существенный спад потребления и поставок основных марок светлых нефтепродуктов. По данным компании, баланс бензинов за указанный период составил 749 тыс. т, что на 35 тыс. т или 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, баланс дизтоплива оказался ниже на 34% (322 тыс. т).

По его словам, главной составляющей этого процесса стало снижение поставок по импорту, на который по итогам 2008 года приходилось чуть более половины национального баланса светлых нефтепродуктов.

«Снижение поставок топлива по импорту обусловлено валютными рисками в связи с нестабильностью курса гривни и очевидным снижением потребления, что увеличивает срок реализации ввозимой продукции и, тем самым, лишает экономического смысла эти поставки», - считает С.КУЮН.

При этом он отметил, что в этой связи повышенным спросом сегодня пользуются нефтепродукты украинского производства, так как реализуются за гривни, а поставки с украинских НПЗ более оперативны, чем по импорту.

В свою очередь, как свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины, в течение последних месяцев 2008 года и в январе 2009 года наметилась четкая тенденция снижения потребления нефтепродуктов промышленным сектором. Так, в январе 2009 г. объемы промпотребления бензинов снизились на 20%, а дизтоплива - на 25%, по сравнению с январем 2008 года.

«Снижение промпотребления - это прямое следствие финансово-экономического кризиса, сильно ударившего по мощнейшему сектору украинской экономики – металлургии, а вместе с ним, и по смежным отраслям, в частности, по транспорту», - добавил С.КУЮН.

Вместе с тем, наряду с промышленным потреблением четко прогрессирует тенденция снижения объемов реализации бензинов и особенно дизтоплива на АЗС. Как свидетельствует опрос розничных операторов, проведенный «Консалтинговой группой А-95» в марте т.г., снижение объемов продаж в 2009 году, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составляет в среднем 25%.

«Главным образом из-за столь серьезного снижения реализации цены на нефтепродукты заметно утратили былую эластичность по отношению к внешним факторам», - полагают эксперты «А-95». Они объясняют это тем, что кроме непосредственно оптовой цены нефтепродуктов, составляющей 50-60% в цене на АЗС, больше никакие составляющие розничной цены топлива за последнее время, как минимум, не изменились, а налоги на бензины {акциз) и транспортные тарифы даже выросли.

«Падение продаж автоматически привело к увеличению удельной доли затрат автозаправочных сетей, а следовательно, к потере рентабельности» - считают в «А-95». Тем не менее, этот бизнес-сегмент сохраняет относительную устойчивость и не нуждается в помощи государства, в отличие от других предприятий промышленного и финансового секторов.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа А-95» было создано в мае 2008 года. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А-95» и занимается профессиональными исследованиями рынка нефтепродуктов. Директором компании является Сергей КУЮН - участник Экспортно-аналитической группы по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины, главный редактор еженедельника «НефтеРынок» на протяжении 2002-2008 гг.