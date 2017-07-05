Нефть дешевеет на фоне геополитической напряженности

Цены на нефть малоподвижны утром в среду: поддержку котировкам оказывает геополитическая напряженность на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, но дальнейший подъем рынка сдерживается ростом экспорта из стран ОПЕК.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,10 процента до $49,56 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,00 за баррель, на 0,15 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Оба эталона подорожали примерно на 12 процентов по сравнению с минимумами 21 июня, но пробить отметку в $50 за баррель им пока не удается.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Тем не менее в июне экспорт нефти странами ОПЕК вырос второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Некоторую поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность, обусловленная очередным пуском ракеты КНДР и трениями между Катаром и рядом арабских стран во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.