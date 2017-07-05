Ривненская АЭС отключила на ремонт четвертый энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №4 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В соответствии с согласованной заявкой и графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины отключен от сети энергоблок №4 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 52 календарных суток. Сейчас продолжаются операции по программе остановки блока», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности, в частности – замена трубчатого электронагревателя компенсатора давления, замена штуцеров Ду20 и Ду25 НЖ «карманов» коллекторов парогенераторов ПГ-2 и ПГ-3, замена отработанных каналов нейтронных измерительных.

Согласно сообщению, по состоянию на 5 июля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1780 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.