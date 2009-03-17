Украина сократила экспорт электроэнергии почти на 46%

Украина в январе-феврале текущего года сократила экспорт электроэнергии на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 627,3 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в феврале экспорт электроэнергии сократился по сравнению с февралем 2008 года на 43,2% – до 310,4 млн. кВт/ч.

В январе-феврале экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 9,8 раза – до 62,7 млн. кВт/ч, в Румынию – на 8,4%, до 21,6 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 0,6 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию, на которую по итогам двух месяцев текущего года приходилось 86,5% в общем объеме экспорта электроэнергии, экспортировано 542,4 млн. кВт/ч, что в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Напомним, что с 1 января Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову из-за отказа от этих операций контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» молдавской Energocom и польской Zomar.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.