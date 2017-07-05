"Нафтогаз" за полгода уплатил в госбюджет 68 миллиардов гривень

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» за первое полугодие 2017 года уплатил в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов и дивидендов, тогда как за весь 2016 год эта сумма составила 74 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«За первые шесть месяцев 2017 группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов (согласно оперативным данным по состоянию на 4 июля) и дивидендов. Эта сумма почти равна суммам, уплаченным группой в государственный бюджет за весь 2016 (74 млрд грн)», - заявили в пресс-службе, добавив, что поступления от «Нафтогаза» составили 17% доходной части бюджета в первом полугодии этого года.

Отмечается, что уплаченной суммы более чем достаточно для выплаты государством субсидий населению на покрытие стоимости газа.

«В первом полугодии стоимость поставленного «Нафтогазом» газа, которая должна быть профинансирована за счет адресных субсидий, составила 49,2 млрд грн. Вместе с тем, из государственного бюджета на счета потребителей по состоянию на конец июня поступило лишь 29,5 млрд грн. Адресные субсидии на сумму 19,7 млрд грн остаются не профинансированными», - добавили в компании.

Также в «Нафтогазе» отметили, что постоянные и существенные задержки оплат стоимости уже проданного госхолдингом газа создают риски для накопления запасов газа, которые будут необходимы для прохождения Украиной отопительного сезона 2017-2018 годов.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка. В конце июня 2017 года «Нафтогаз» завершил перечисление в госбюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн.

В конце мая в госхолдинге заявляли, что со стороны облгаз-сбытов (покупателей газа для нужд населения) перед «Нафтогазом» накопилось более 1 млрд долл. долгов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.