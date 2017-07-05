Кабмин создал рабочую группу по выводу угольной промышленности из кризиса

Кабинет министров Украины создал рабочую группу по урегулированию кризисной ситуации в угольной промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Рабочую группу должен будет возглавить вице-премьер-министр Украины, а его заместителем станет министр энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце мая утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах, с одновременным их переходом на бездотационную работу через год.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина должна провести приватизацию всех государственных угольных шахт после того, как будет проведено их реформирование и эти предприятия будут выведены на уровень безубыточности.