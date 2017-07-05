Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины не намерен продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии. Об этом РБК-Украина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"Мы не будем продлевать чрезвычайные меры", - сказал он.

Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы.

В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.

Напомним, 14 июня Кабинет министров продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до 17 июля.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, заявил о том, что реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%, а в ЕБРР заявили, что за год Украина значительно продвинулась в плане реформирования ГТС.