Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике
В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.
Кабинет министров Украины не намерен продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии. Об этом РБК-Украина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
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"Мы не будем продлевать чрезвычайные меры", - сказал он.
Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы.
В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.
Напомним, 14 июня Кабинет министров продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до 17 июля.
Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, заявил о том, что реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%, а в ЕБРР заявили, что за год Украина значительно продвинулась в плане реформирования ГТС.