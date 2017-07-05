Цена света: Нацкомиссия инициирует новую формулу расчета тарифов на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определять стоимость угля в тарифах на электрическую и тепловую энергию, которая производится на теплоэлектростанциях, на основе европейских биржевых фьючерсных котировок, то есть цен контрактов, которые будут заключаться и выполняться в будущем.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора проекте постановления "Об утверждении Порядка формирования тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках".

"В расчетах тарифов на отпуск электрической энергии и (или) производство тепловой энергии цена на энергетический уголь не может быть учтена выше, чем индикативная цена угля, которая определяется на основании средних цен фьючерсных котировок… на 6 последующих месяцев, следующих за месяцем установления тарифов", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, источником фьючерсных котировок будут служить издания Argus и Platt's, а цена на уголь будет также включать стоимость доставки топлива из портов Амстердам, Роттердам и Антверпен (Нидерланды) к украинскому порту (за предыдущие 12 месяцев), а также стоимость транспортировки угля из судна на склады в портах, а потом из порта до склада ТЭС.

Также отмечается, что цены на энергетический уголь будут корректироваться с учетом качественных характеристик угля, при этом базовыми показателями будет калорийность на уровне 6000 ккал на 1 кг и содержание серы – до 1%.

Комментируя УНИАН эту инициативу, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус отметил, что фактически НКРЭКУ предлагает распространить формулу ценообразования "Роттердам+" на уголь, который используется для производства энергии на ТЭЦ.

"Ранее порядок ценообразования для ТЭЦ предусматривал использование метода "затраты+". То есть стоимость энергии на ТЭЦ зависела от фактических затрат на закупку топлива. Теперь же реальные затраты могут быть одни, а в тарифе – совершенно другое", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам главы комиссии Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов (уже состоявшихся) на бирже в Роттердаме, вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка").

14 февраля эксперт по вопросам энергетики и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил, что тепловая генерация, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле.