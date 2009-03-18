Газпром сократил экспорт газа в дальнее зарубежье

"Газпром" с 1 января по 15 марта экспортировал в дальнее зарубежье почти 24 миллиарда кубометров газа против 40 миллиардов кубометров годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Добыча монополии в марте продолжала снижаться. С 1 по 16 марта она упала на 21% по сравнению с прошлым годом и на 9% по отношению к февралю 2009 года. Для сравнения: в январе добыча "Газпрома" снизилась на 13,7% по сравнению с январем 2008 года и на 6,1% - к декабрю 2008 года. В феврале эти показатели были 15% и 11,2% соответственно. При этом почти на 79% снизился и отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ).

Еще в декабре "Газпром" планировал, что получит в этом году 2,4 триллиона рублей выручки от продажи газа. При этом максимальный доход придется на первый квартал - около 768 миллиардов рублей, рассказывали накануне "Ведомостям" два источника, близких к "Газпрому". Ведь вслед за нефтью стали снижаться достигшие максимума в четвертом квартале прошлого года и цены на газ.

Только в дальнее зарубежье в январе-марте "Газпром" планировал поставить 43,6 миллиарда кубометров газа на общую сумму почти 530 миллиарда рублей (до вычета пошлин). А по факту выйдет почти на треть меньше - около 29 миллиардов кубометров (если взять данные ЦДУ ТЭК за 2,5 месяца и добавить 16 оставшихся дней марта со среднесуточным показателем первой половины месяца). При таких объемах газовая выручка "Газпрома" в первом квартале составит 670-685 миллиарда рублей до вычета экспортной пошлины, подсчитал аналитик Unicredit Securities Илья Балабановский. А это на 11-15% меньше плана и на 4-6% ниже валовой выручки от продажи газа в первом квартале 2008 года.

"Газпром" прогнозов по общему объему добычи за 2009 год не дает, а план собирается корректировать по итогам первого квартала. Правда, есть прогноз по падению экспорта, раскрытый "Газпромом" в феврале: в сумме минус 8%, в том числе 5% - по дальнему зарубежью (до 170 миллиардов кубометров), почти 15% - по странам бывшего СССР (до 88 миллиардов кубометров). Внутренний спрос на газ, по прогнозам "Новатэка", снизится в пределах 6-7%, отмечает его представитель.

Но представитель еврокомиссара по энергетике Ферран Тарраделлас говорит, что всему виной экономический кризис. Потребители закупали ровно столько газа, сколько могли потреблять, не выкачивая газ из подземных хранилищ. Тарраделлас уверен, что закупки газа не вырастут, даже когда снизятся цены.