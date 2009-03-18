Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках повысились во вторник, 17 марта, на фоне более оптимистической, чем это ожидалось экспертами, статистики о ситуации на рынке недвижимости в США, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,81 доллара - до 49,16 доллара за баррель - самой высшей отметки стоимости нефти с 1 декабря 2008 года.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,78 доллара - до 48,24 доллара за баррель.