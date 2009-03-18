Нефть ОПЕК подорожала

Цена нефтяной корзины ОПЕК выросла почти на 4% и достигла максимального значения за 10 недель, сообщает РБК.

Так, по состоянию на 17 марта корзина ОПЕК подорожала на 1,66 долл., а ее цена официально составила 44,71 долл./барр. - самый высокий показатель с 7 января с.г.

Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является совокупным среднеарифметическим показателем цены нефти, которую поставляют на мировой рынок страны ОПЕК.

Термин корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был введен в официальную лексику нефтяного рынка с 1 января 1987 г. и с тех пор остается одним из главных ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

С января 2009 г. корзина представлена следующими 12 нефтяными марками: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола); Oriente (Эквадор); Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла). В сентябре 2008г. из состава ОПЕК официально вышла Индонезия. Однако до окончания прошлого года производимая в этой стране нефть марки Minas по-прежнему учитывалась при расчете цены корзины.

Расчет цены корзины осуществляется секретариатом ОПЕК в Вене ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. Секретариат ОПЕК определяет цену корзины за предыдущий торговый день, а также производит расчеты ее среднего значения за неделю, текущий месяц и с начала года.