"Энергоатому" выдали лицензию на строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива

Государственная инспекция по ядерному регулированию выдала Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

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"На сегодня эксплуатирующей организацией ("Энергоатомом" - УНИАН) все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ - выполнены… С целью развития энергетической независимости нашего государства и экономии бюджетных средств - Госатомрегулирования в установленном порядке приняла решение о выдаче лицензии на сооружение и ввод в эксплуатацию объекта", - приводятся в сообщении слова главы инспекции Бориса Столярчука.

По его словам, технологии американской компании Holtec International, которые используются при строительстве этого хранилища, уже подтвердили свою надежность и безопасность в других странах – Швеции, Бельгии и Испании.

"К этому дню мы шли более 12 лет. Работа выполнена действительно большая, препятствий на пути было не меньше. Законодательное урегулирование всех вопросов по обеспечению строительства новой ядерной установки государственного значения, решение вопроса землеотвода, поиск надежных, безопасных технологий, процесс лицензирования - все эти вызовы мы преодолели достойно", - сказал президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, добавив, что новым заданием для компании стало строительство ЦХОЯТ и его дальнейшая эксплуатация с целью обеспечения энергетической независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является "Энергоатом".

По данным Минэнергоугля, в этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

В середине июня 2017 года "Энергоатом" заявил о планах поставить первые контейнеры с отработавшим ядерным топливом на ЦХОЯТ в первой половине 2019 года.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.