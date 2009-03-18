Кабмин распределил 35 млн. грн. для госшахт

Кабинет министров утвердил порядок использования средств Стабилизационного фонда на удешевление кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов по строительству и техническому переоснащению государственных угле- и торфодобывающих предприятий в 2009 году.

Порядок использования средств утвержден постановлением правительства от 16 марта №196, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, на указанные нужды правительство планирует направить из Стабфонда 35 млн. грн. Средства планируется выделять на удешевление кредитов и финансирование инвестпроектов государственным предприятиям, а также «Дирекции по строительству объектов» Минуглепрома. Перечень таких проектов будет утверждаться Кабмином по представлению Минуглепрома, согласованному Минфином и Минэкономики.

Удешевление кредитов будет осуществляться путем частичной компенсации процентной ставки в размере учетной ставки Национального банка, которая действовала на дату начисления процентов за пользование среднесрочными (до трех лет) кредитами.