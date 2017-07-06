Запасы угля для отопительного сезона в 2 раза превышают показатель прошлого года

Украина в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов накопила на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей 2,7 млн тонн угля, что в 2 раза больше, чем в это же время в прошлом году. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"Что касается энергетического баланса. На сегодня запасы угля на складах тепловой генерации и ТЭЦ составляют 2 миллиона 665 тысяч тонн. В частности, накоплено угля марки "Г" (газовый уголь – УНИАН) - 1 миллион 868 тысяч тонн, марки "А" (антрацит – УНИАН) - 786 тысяч тонн. Если сравнить с аналогичной датой прошлого года, то запасы угля ровно в два раза больше", - говорится в сообщении.

Также Кистион отметил, что кибератаки на компьютерные системы инфраструктурных компаний заставили правительство повысить внимание к информационной инфраструктуре и киберзащите, особенно энергетической сферы.

Как сообщал УНИАН, ранее Кистион заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Масштабная кибератака на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия состоялась 27 июня 2017 года с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокировал работу компьютерных систем, шифровал данные и требовал выкуп. Комментируя это событие, в Минэнергоугля сообщили, что кибератака не повлияла на работу украинской энергосистемы.