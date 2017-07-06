Украина удвоила импорт угля - половину купила в России

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,257 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до 631,1 млн долл. с 446,3 млн долл., из США – до 340,5 млн долл. с 95,9 млн долл. Из Канады Украина импортировала угля на сумму 109,6 млн долл.

Экспорт указанной продукции за шесть месяцев 2017 года составил в денежном выражении 47,9 млн долл. против 23,1 млн долл. в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 млрд долл.