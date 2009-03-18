Дело о банкротстве «Энергоатома» рассмотрят повторно

Высший хозяйственный суд Украины постановил направить на повторное рассмотрение дело о закрытии производства по банкротству НАЭК «Энергоатом».

Об этом УНИАН сообщил юридический представитель ООО «ВВД» Вячеслав ЛЫЧ.

По его словам, 11 марта т.г. суд, в частности, удовлетворил апелляцию ООО «ВВД» и постановил вернуть дело на рассмотрение Хозяйственного суда Киева.

«Дело о прекращении банкротства направлено на новое рассмотрение в связи с игнорированием первой инстанцией рекомендаций Верховного суда Украины», – пояснил В.ЛЫЧ.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», компания уже обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд Украины, поскольку считает решение Высшего хозяйственного суда «откровенно коррупционным с элементами рейдерской атаки».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2008 года Хозяйственный суд Киева своим постановлением закрыл производство по делу о банкротстве НАЭК «Энергоатом».

Предыдущее дело о банкротстве компании было закрыто в 2007 году путем отзыва кредиторами своих заявлений. При этом 11 кредиторам – ООО «РКМ&Г», ООО «Центр-Таврида», ЗАО «Укртатнафта», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Эрко-Запорожье», КП «Фирма «Тарас», ООО «Наладочное монтажное предприятие по Запорожской АЭС», АО «Электроюжмонтаж-10», ЗАО «Альтаир», украинско-андоррское предприятие «АМП», ОАО «Атомсервис» – была погашена задолженность по договорам новации на общую сумму около 90 млн. грн.

Основанием для исключения ООО «ВВД» из состава кредиторов послужило заявление от имени директора компании Георгия ПОЛЕЩУКА, которое, как заявляют в самой компании, впоследствии экспертиза признала поддельным.

В дальнейшем решение суда о взыскании в интересах ООО «ВВД» 60,22 млн. грн. было обжаловано «Энергоатомом» по вновь выявленным обстоятельствам и 22 января 2008 отменено по результатам рассмотрения Хозяйственным судом Киева.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками установленной мощностью 13 888 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.