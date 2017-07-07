Украина за полгода импортировала нефтепродуктов почти на $2 миллиарда

Украина в первом полугодии 2017 года импортировала сырой нефти и нефтепродуктов на общую сумму 1,9 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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В частности, нефти импортировано на 182,7 млн долл., а нефтепродуктов – на 1,746 млрд долл.

По данным Фискальной службы, самые крупные поставки нефти были осуществлены из Азербайджана (161,4 млн долл., 88,3%) и Казахстана (15,5 млн долл., 8,5%), а нефтепродуктов – из Беларуси (903,5 млн долл., 51,2%), России (416,5 млн долл., 23,4%) и Литвы (151,3 млн долл., 8,7%).

Как сообщал УНИАН, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 млн долл., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. При этом импорт нефтепродуктов вырос на 15,3% - до 3,3 млрд долл.