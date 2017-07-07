На Луганщине десятки тысяч человек в крупных городах остались без электричества

В Луганской области из-за повреждения линии электропередач без электричества остались десятки тысяч жителей крупных городов региона. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"7 июля в 00:40 вблизи Счастья Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ (причина устанавливается). В результате чего частично без электроснабжения остались города: Северодонецк, Лисичанск, Новодружеськ, Олесандровск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное (около 40 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.