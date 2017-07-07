В Украину зашел еще один международный газовый трейдер MET Holding AG

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа «МЕТ Украина» - дочерней компании международного газотрейдера MET Holding AG.

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Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

Как сообщал УНИАН, в начале июня НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украине «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.

Справка УНИАН. MET Holding AG – международная компания, специализирующаяся на оптовой торговле природный газом, нефтью, электроэнергией и сжиженным природным газом. Компания ведет свою деятельность в Хорватии, Австрии, Великобритании, Испании, Швейцарии, Венгрии и других странах. 40% акций компании принадлежат венгерскому нефтегазовому холдингу MOL.