РФ должна выдать Украине кредит для оплаты газа
Считает зампред Госдумы
Заместитель председателя Государственной Думы России, президент Российского газового общества Валерия ЯЗЕВ считает целесообразным выдать Украине кредит для оплаты российского газа.
Об этом он сегодня сказал в комментарии УНИАН.
«Я не посвящен в детали – это вопрос к Минфину, хотя я бы дал связанный кредит, чтобы он весь ушел на оплату российского газа», - сказал В.ЯЗЕВ.
В то же время он подчеркнул, что на выделение 5 млрд. долларов кредита нужны залоги.
«Без залогов никто кредит не даст. Нужны ликвидные залоги», - отметил В.ЯЗЕВ.
«Нерядовой кредит в 5 млрд. нужно серьезно обеспечивать. Я абсолютно отрицаю возможность каких-то политических соглашений по этому поводу. Должны быть реальные ликвидные залоги потому, что придется Правительству отвечать, в том числе перед Думой, на каких условиях дали такой кредит», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 млрд. долл.
Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».