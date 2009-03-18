Парламентская ВСК заслушает отчет СБУ по «Нафтогазу»

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушений должностными лицами СБУ Конституции и законов на следующем заседании намерена заслушать объяснение председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и его первого заместителя Валерия ХОРОШКОВСКОГО по поводу возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением, а также задержания заместителя начальника отдела Региональной энергетической таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ВСК.

Как отмечается в постановлении, депутаты, которые входят в состав комиссии, намерены примерно через 10 дней вызвать на очередное заседание комиссии отмеченных должностных лиц СБУ в качестве свидетелей.

Принимая такое решение, председатель комиссии Роман ЗВАРИЧ попросил своих коллег до момента вступления в действие закона о временных следственных комиссиях ВР не направлять приглашений должностным лицам, которых планируется заслушать, а после вступления закона в силу направить им вызовы, поскольку, в соответствии с этим законом, в случае их неявки на заседание комиссии можно будет поднимать вопрос о принудительной доставке, если они не явились без уважительных причин.

Кроме того, члены комиссии на сегодняшнем заседании приняли решение обратиться к председателю СБУ с требованием предоставить оригинал постановления следователя об открытии производства по делу в отношении должностных лиц «Нафтогаза»; предоставить разъяснение, способствовал ли Т.ШЕПИТЬКО совершению преступления, или является членом организованной преступной группировки и если так, то чтобы СБУ назвала ВСК все фамилии лиц, которые входят в эту ОПГ.

Также ВСК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием предоставить оригинал постановления прокурора об открытии оперативно-розыскного дела в отношении Т.ШЕПИТЬКО, а также пригласить представителей Генпрокуратуры для предоставления пояснений, что они сделали, как представители наблюдательного органа, после возбуждения СБУ указанного уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства при исполнении ими служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины).