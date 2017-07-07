На украинских ТЭС растут запасы дефицитного угля

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 июня по 5 июля текущего года увеличились на 3% – до 698,3 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 3,6% – до 1,759 млн тонн с 1,824 млн тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 1,8% – до 2,457 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.