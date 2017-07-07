Депутат Войцицкая выступает за отмену чрезвычайных мер в энергетике Украины

Народный депутат Украины, секретарь комитета топливно-энергетического комплекса ВРУ Виктория Войцицкая ("Самопомич") выступает за отмену чрезвычайных мер в энергетике Украины, заявила она, сообщает ее пресс-служба.

«Отмена чрезвычайных мер это закономерный шаг, и потребности продолжать действие мер я не вижу. Это позитивный шаг», - подчеркнула Войцицкая.

Она добавила, что энергокомпании должны иметь контракты на поставки угля, чтобы иметь необходимые объемы запасов к началу отопительного сезона. При этом она напомнила, что Украина намерена сотрудничать с США в вопросе закупки угля.

В то же время она отметила, что с точки зрения стратегических последствий отмены чрезвычайных мер, нужно понимать, что будет происходить осенью, с началом отопительного сезона.

«Нужно обеспечить нужный законтрактованный объем, чтобы склады были наполнены хотя бы на 2-3 месяца. Если этот запас будет, то мы сможем сказать, что у нас все чудесно. Сейчас же это «ни о чем», - подытожила депутат.

Как сообщалось, в очередной раз продленное чрезвычайное положение в энергетике действует до 17 июля. Министерство энергетики уже заявило, что Кабмин не будет продлевать его действие еще на один месяц.

Ранее депутат Борислав Береза опубликовал информацию, в которой говорится, что из-за ЧП в энергетике энергокомпании с остановленными ТЭС получают сверхприбыль.