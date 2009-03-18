Конференция по украинской ГТС является важнейшим мероприятием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает важнейшим за последние три года мероприятием в энергетическом сотрудничестве с Европейским Союзом донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью немецкой телерадиокомпании ARD. Основными темами беседы стали политика европейской интеграции Украины и внутриполитическая ситуация.

«Очевидно, после тех событий, которые возникли с поставками газа в страны Европейского Союза, сегодня очень активно переосмысливается идеология европейской газовой политики. В контексте этих изменений должна трансформироваться и модель украинского сегмента единого европейского рынка», - сказал Президент.

Он подчеркнул заинтересованность Украины в том, чтобы интегрировать свою газотранспортную систему в европейскую. «Мы убеждены, что формировать такого типа коллективный интерес - это лучшая позиция для перспективного использования украинской ГТС», - сказал он. При этом, по словам Президента, конкретные принципы формирования единого европейского газового рынка, роль стран-поставщиков, транзитеров и потребителей должна стать предметом детального обсуждения.

«Мы за диверсификацию, за реализацию тех принципов, которые бы сохранили стабильное участие Украины в формировании европейского газового рынка», - подтвердил глава государства, засвидетельствов, что «Украина будет честная, открытая, надежная в этих процессах».

В.ЮЩЕНКО также заверил, что украинская ГТС поддерживается в надлежащем состоянии, и ее модернизация позволит существенно увеличить прокачку газа в европейские страны. Такая модернизация должна осуществиться на взаимовыгодной экономической основе.

«Речь идет не о подарках. Речь идет о взаимовыгодной экономической основе сотрудничества в теме технологического обновления ГТС. Это будет одним из компонентов саммита, который состоится 23 марта», - сообщил Президент.

Это мероприятие В.ЮЩЕНКО назвала самым важным в энергетическом сотрудничестве с ЕС за последние три года. «Мы будем рассматривать вопросы, касающиеся повышения эффективности, надежности работы самой системы и путей ее интеграции в единый европейский газовый рынок», - анонсировал Президент эту меру.

***Телерадиокорпорация ARD (объединение теле- и радиостанций Федеративной Республики Германии) основана в 1950 году. Сегодня в состав ARD входят «Первый» федеральный немецкий канал телевидения, 9 региональных телерадиокомпаний и государственная телерадиокомпания «Немецкая волна».