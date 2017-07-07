Служба безопасности и ГПУ проводят обыски в "Укргазвыдобування"

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура проводят обыски в центральном офисе и региональных отделениях крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування», сообщила пресс-служба компании.

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«В центральном офисе компании и ее филиалах по всей Украине представители Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски и выемку документов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что обыски проводятся по решению Печерского районного суда Киева от 29 июня 2017 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

«Согласно постановлению суда, изъятию подлежат документы, связанные с отношениями «Укргазвыдобування» и компаний «Tacrom Services S.R.L» (Румыния) и ГП «РУП» ПО «Белоруснефть» (Республика Беларусь). Указанные документы касаются проведения в 2016-2017 годах ГРП (гидроразрывов пласта, с целью интенсификации добычи газа - УНИАН), инженерных отчетов и другой важной для деятельности компании информации», - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что изъятие важной для технологического процесса документации приведет к дестабилизации крупнейшего газодобывающего предприятия Украины, а также ставит под угрозу выполнение правительственной программы по увеличению добычи природного газа.

«Укргазвыдобування» сотрудничает с представителями СБУ и ГПУ, подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что, несмотря на отсутствие законных оснований, счета «Укргазвыдобування» с конца мая остаются заблокированными из-за попытки «Арабского энергетического альянса» завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ПАО «Укргазвыдобування», действуя по предварительному сговору с должностными лицами иностранных компаний, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, путем завышения стоимости работ по гидроразрыву пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 годов завладели государственными средствами в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2016 году компания «Укргазвыдобування» провела 4 тендера на проведении работ по гидроразрыву пластов на скважинах, находящихся на балансе украинского предприятия. Условиями таких тендеров было исполнение 100 операций гидроразрыва пласта общей стоимостью около 400 млн грн.

«Сейчас на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью поиска оригиналов документов по заключению и исполнению договоров, проводятся следственные действия – обыски в помещениях регионального отделения ПАО «Укргазвыдобування» и предприятиях-подрядчиках», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м.