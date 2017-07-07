Цена Brent впервые за месяц опустилась ниже $47

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на данных по добыче нефти в США; нефть марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже отметки в 47 за баррель, сообщает Прайм.

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По состоянию на 10:41 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,52% - до 46,90 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,68% - до 44,30 доллара за баррель.

В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 502,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 миллиона баррелей, составив 59,5 миллиона баррелей. В результате нефтяные цены стали расти.

Способствуют нынешнему коррекционному снижению и данные о том, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 миллиона баррелей в сутки. "Нефтяные цены изначально укрепились на фоне более сильного снижения запасов, чем ожидалось... Однако энтузиазм был краткосрочным, поскольку рынок обратил внимание на очередной рост добычи в США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Ранее на этой неделе агентство со ссылкой на данные Thomson Reuters Oil Research сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 миллиона баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 миллиона больше, чем год назад.